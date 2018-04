Jogadores do São Paulo fazem festa pela conquista do penta

Os jogadores do São Paulo participaram de uma festa na noite desta terça-feira, no Tom Brasil, em São Paulo, para celebrar a conquista do pentacampeonato brasileiro. Veja também: Adriano até pensa no São Paulo, mas empresário desmente A comemoração reuniu jogadores, membros da comissão técnica e algumas personalidades. Muitos torcedores também estiveram no local e festejaram com os atletas. Rogério Ceni e Dagoberto foram os mais celebrados. O técnico Muricy Ramalho, sempre sério nas declarações, deixou o mau humor de lado para vestir a faixa do penta e celebrar com os jogadores. Alguns aproveitaram para vestir roupas especiais, como o caso de Richarlyson. O governador do Estado de São Paulo, José Serra, apesar de ser palmeirense, também esteve na comemoração. Neste domingo, o São Paulo realiza a "festa" com a torcida no jogo da entrega do titulo, diante do Botafogo, no Morumbi. A expectativa é de casa cheia.