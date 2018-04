Jogadores do São Paulo já estão em clima de férias

Os jogadores do São Paulo já estão contando os dias para as férias. Com o quinto título brasileiro assegurado, o grupo de atletas voltou aos treinos, nesta segunda-feira à tarde, no CT da Barra Funda, totalmente despreocupado. Veja também: Presidente do São Paulo não abre mão da 'taça das bolinhas' "A segunda-feira é o dia mais chato da semana, mas esta foi uma das mais legais do ano", brincou o lateral/meia Souza, que não acredita em força máxima do time nas rodadas finais do Brasileirão. "Vamos até entrar em campo, o difícil vai ter motivação para isso", admitiu o jogador. "Já estamos pensando em 2008, e na Libertadores, que queremos ganhar novamente." Em tese, o grupo são-paulino tem mais 26 dias de trabalho até ser liberado para a folga do fim do ano. Nesse período, a comissão técnica vai aliviar a carga de treinamentos. Nesta segunda-feira, por exemplo, nada de atividades técnicas ou táticas. O time fez apenas um animado treino recreativo, que teve a participação até do preparador físico Carlinhos Neves. "Já estamos contando os dias para as férias", resumiu Souza. No treino desta terça-feira de manhã, a comissão técnica do São Paulo deve decidir quem será preservado do jogo contra o Juventude, quarta, em Caxias do Sul. É possível que jogadores como Rogério Ceni, Hernanes, Miranda e Jorge Wagner, que têm dois cartões amarelos, não atuem, para enfrentar o Grêmio, domingo, no Morumbi. "Estamos tratando essa partida [diante do Grêmio] como muito importante", resumiu o diretor de futebol do São Paulo, Carlos Augusto Barros e Silva.