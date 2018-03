Jogadores do São Paulo lamentam derrota e esperam reação no Paulistão

Os jogadores do São Paulo lamentaram a derrota para o Audax por 4 a 2. O time chegou a estar perdendo por 2 a 0, depois reagiu, empatou, mas após o intervalo voltou a cair de rendimento e acabou sofrendo o revés. "Entramos desligados nos primeiros 20 minutos, mas depois nos encontramos, reagimos, e no segundo tempo aconteceu a mesma coisa", afirmou Thiago Mendes após o duelo deste domingo na Arena Barueri.

Para o goleiro Sidão, que ganhou a disputa com Denis para ser o titular da equipe no gol, o time deixou a desejar e não fez o que foi pedido pelo técnico Rogério Ceni. "Era para a gente ter fechado mais o centro do campo, mas não fizemos isso. No segundo gol eles entraram por ali e marcaram", lamentou o goleiro.

Ele não imaginava que em sua primeira partida no novo clube pelo Campeonato Paulista tomaria quatro gols. "A gente esperava a vitória, mas vamos continuar trabalhando para buscar o resultado positivo na próxima vez. Dá para melhorar bastante coisa, temos de corrigir ataque e defesa, mas precisamos mostrar isso na prática", disse Sidão.

O São Paulo volta a campo na quinta-feira, contra o Moto Club, no Maranhão, pela Copa do Brasil, e depois, no domingo, recebe a Ponte Preta no Morumbi, no primeiro jogo de Ceni diante da torcida. Para Thiago Mendes, o time tem muito a evoluir. "É o primeiro jogo ainda. Agora temos de buscar em casa, contra a Ponte, os pontos que perdemos diante do Audax."