Jogadores do São Paulo lamentam derrota na estreia do Paulistão

SÃO PAULO - Após a derrota para o Bragantino por 2 a 0, neste domingo, em Bragança Paulista, na estreia do Paulistão, os jogadores do São Paulo saíram vaiados de campo pela torcida. Como explicação pelo resultado, ele exaltaram a atuação do adversário e lamentaram terem desperdiçado chances de marcar.

Rogério Ceni reconheceu que o adversário conseguiu aproveitar melhor as jogadas. "O Bragantino soube se defender bem, porque tem um estilo de jogo próprio para isso", afirmou o goleiro e capitão do São Paulo, destacando que os zagueiros do time do interior aproveitaram o fato de serem altos para conseguir impedir as jogadas são-paulinas pelo alto. "Nós tivemos mais posse de bola, mas eles conseguiram se defender e aproveitar as jogadas em velocidade", completou.

Para o volante Wellington, o São Paulo tentou encontrar o caminho do gol, mas foi barrado pela defesa do Bragantino. "Chutamos e buscamos o gol, mas eles ficaram bem fechados lá atrás. Infelizmente, não conseguimos marcar e eles aproveitaram os nossos erros", afirmou o jogador.

Ainda segundo Wellington, o time também demonstrou sentir cansaço e a parte física, por ser começo de temporada, pode ter atrapalhado. "Mas conseguiremos melhorar isso nos próximos jogos", disse o volante, já projetando a partida contra o Mogi Mirim, quarta-feira, no Morumbi.