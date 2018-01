Jogadores do São Paulo minimizam vaias e acreditam na evolução da equipe

Os jogadores do São Paulo receberam com naturalidade as vaias dos torcedores após o empate sem gols com o Novorizontino, no Morumbi, neste sábado, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. "O torcedor tem razão de cobrar, pois são muitos anos sem conquistar o Campeonato Paulista. Mas nosso objetivo também é ganhar jogos e vencer o Paulistão", comentou o volante Jucilei.

O meia Cueva, que entrou no segundo tempo, concorda com seu companheiro e minimizou as vaias. "O torcedor não tem que entender, faz parte do futebol. Sempre vai querer ganhar, como nós, jogadores, também queríamos ganhar. Não vai ser fácil o torneio, mas sinto confiança no grupo, que está consciente de que tem de colocar o São Paulo no mais lugar alto possível. Temos de trabalhar, nada mais", afirmou.

O técnico Dorival Junior acha que o time melhorou em relação à primeira partida da temporada, quando perdeu para o São Bento por 2 a 0. "No momento em que tivermos a equipe preparada, não tenho dúvida de que os resultados vão aparecer. Até lá, vai oscilar bastante. A realidade é essa. Temos que diminuir esse tempo de oscilação", comentou.

Para ele, a chegada de Diego Souza, junto com Cueva, vai ajudar o time a melhorar tecnicamente. "São jogadores que vão contribuir muito para o crescimento da equipe. O desempenho foi razoável, sei que ainda estão longe do que podem produzir. São grandes jogadores e vão contribuir muito. Tiveram período muito menor de trabalho", explicou.