Jogadores do São Paulo pedem torcida em peso no interior O volante Richarlyson e o lateral-direito Jean ressaltaram, nesta sexta-feira, a necessidade de a torcida do São Paulo comparecer em peso ao Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, neste domingo, no jogo contra o Santo André, pela 25.ª rodada do Campeonato Brasileiro.