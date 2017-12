Jogadores do São Paulo são absolvidos O técnico Cuca, do São Paulo, recebeu uma boa notícia na noite desta segunda-feira. Os jogadores Marquinhos e Vélber foram absolvidos em julgamento realizado pela 1ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Os dois foram julgados pelas expulsões na partida contra o Atlético-PR, no Morumbi, dia 22 de abril, quando o Tricolor venceu por 1 a 0. Vélber corria risco de ser punido com uma longa suspensão já que respondia por agressão. Marquinhos foi julgado por ofensa ao árbitro. O Tribunal foi rigoroso, no entanto, com o preparador físico do São Paulo, Luiz Carlos de Souza das Neves. Ele foi suspenso por 30 dias por ter dado instruções à equipe "fora da área devida" no jogo São Paulo x Atlético-PR, em 22 de abril. SIDNEY - O volante Sidney, do Guarani, foi condenado com três jogos de suspensãpo, pela expulsão na partida contra o Coritibam, na rodada de abertura.