Jogadores do São Paulo tiram o visto para ir ao México No dia seguinte à vitória em mais um clássico contra o Corinthians, os jogadores do São Paulo tiveram de perder algumas horinhas da folga para ir ao consulado mexicano atrás do visto para a viagem que a delegação fará no domingo para Guadalajara, onde terça-feira enfrentará o Chivas pela terceira rodada do Grupo 1 da copa Libertadores. ?Muitos estão apontando o Chivas como o principal adversário nessa primeira fase e temos de ir para jogar de igual para igual e lutar por mais uma vitória que nos deixaria em uma situação confortável na Libertadores?, diz o atacante Thiago. O São Paulo conta com dois ?espiões? para encarar os mexicanos: Lima e Aloísio. Os dois enfrentaram o Chivas na semifinal da Libertadores do ano passado, pelo Atlético Paranaense. ?É um time muito forte, com vários jogadores da seleção, e que faz uma pressão danada no começo do jogo. Temos de ter cuidado com isso?, avisa Lima.