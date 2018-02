Jogadores do sub-20 se recuperam de infecção, diz técnico Vários jogadores da seleção brasileira sub-20 se recuperavam, nesta segunda-feira, de uma infecção gastrointestinal produzida por um rotavírus. A moléstia causou preocupação na comissão técnica, antes da estréia do Brasil no Sul-Americano contra o Chile, vencida no domingo pelos brasileiros, por 4 a 2. "A infecção foi controlada", garantiu o técnico Nelson Rodrigues, durante entrevista coletiva. Rodrigues se recusou a citar os oito atingidos pelo rotavírus. Entre as prováveis vítimas estariam Danilinho, Alexandre Pato e Fernando. O caso de Danilinho - único citado nominalmente pelo treinador - foi o mais delicado. O atacante teve que ser medicado antes do jogo, pois estava com febre. Alexandre Pato, fragilizado pela infecção - ele disse que passou a noite vomitando - e voltando de uma contusão no tornozelo, ainda entrou em campo e marcou dois gols - um deles de letra. Os sintomas de uma infecção por rotavírus incluem febre e diarréias. As defesas do organismo diminuem, por causa da desidratação. Na terça-feira, o Brasil enfrentará o Peru, às 22h50 (hora de Brasília), com transmissão de Bandeirantes e ESPN Brasil, pela segunda rodada da competição. O torneio garante vaga para as Olimpíadas de Pequim e para o Mundial da categoria, que acontecerá neste ano no Canadá.