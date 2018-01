Jogadores do União na mira de clubes Os jogadores do União São João já estão na mira de vários clubes. Embora a participação do time na Série A1 do Campeonato Paulista ainda não tenha acabado, os dirigentes do clube já começam a negociar os jogadores. Por enquanto, apenas os jogadores que não estão sendo aproveitados devem deixar o clube nesta semana. É o caso do zagueiro Tárcio, que está negociando com o ABC de Natal-RN, e do volante Perez, que interessa ao Sertãozinho, clube que disputa a quinta divisão do futebol paulista. Nenhuma negociação foi concretizada até o momento. Quanto aos titulares, como os zagueiros Andrei e Bernardi, o lateral Domires Junior e o volante Fabrício Sousa, que interessam aos grandes times de São Paulo, a diretoria diz que não recebeu nenhuma proposta até o momento. O zagueiro Andrei, artilheiro do Paulistão com 12 gols, também pode acertar sua ida para o Atlético Paranaense. O problema é o prazo de inscrição, que se encerra nesta sexta-feira. "Por enquanto, tudo não passa de especulação", despista o diretor de marketing Pedro Morgado. A intenção dos dirigentes do União de Araras é esperar o final da semana e a partida contra o Palmeiras no domingo para, daí, pensar no futuro. A programação será voltada para o Campeonato Brasileiro da Série B, que começa no segundo semestre. Quanto ao jogo contra o Palmeiras, o time continua treinando em Araras e o técnico Celinho tem todos os jogadores à disposição. Mesmo assim, a definição dos titulares só sairá no dia do jogo, momentos antes da partida.