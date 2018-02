Jogadores do Vasco brigam em treino Além dos atrasos salariais, problemas de relacionamento também afetam o elenco do Vasco. Nesta quarta-feira à tarde, os volantes Ygor e Júnior discutiram e quase se agrediram durante coletivo realizado em São Januário. O técnico Geninho teve de intervir e paralisou o treino. Após a confusão, o treinador minimizou o fato e frisou que não vai pedir punição para os dois atletas. "Isso é normal no futebol", declarou Geninho. A discussão começou quando Ygor, que atuava no time titular, cometeu falta em Júnior, jovem promessa do Vasco. Houve bate-boca e o zagueiro Wescley tentou apartar a briga. Geninho, em seguida, chegou e afastou-os, aliviando o clima de tensão entre os dois volantes. Para o confronto contra o Internacional, domingo, pelo Campeonato Brasileiro, o zagueiro Wescley será o substituto de Henrique, que vai cumprir suspensão automática. Na lateral-esquerda Diego e Canhoto, recém-contratado ao XV de Campo Bom, disputam vaga no time.