Jogadores do West Bromwich se desculpam por roubo de táxi

O West Bromwich divulgou nesta sexta-feira os nomes dos jogadores acusados de roubarem um táxi na Espanha. Horas depois de anunciar que abriria um inquérito para "investigar o incidente", o clube revelou que Jonny Evans, Gareth Barry, Jake Livermore e Boaz Myhill foram os responsáveis pelo delito e divulgou um pedido de desculpas em nome deles.

"Nós gostaríamos de aproveitar a oportunidades para pedir desculpas aos nossos colegas, ao técnico, ao clube e, especialmente, aos torcedores pelos eventos que foram objeto de uma publicidade negativa muito divulgada. Achamos importante nos identificarmos como responsáveis pelos incidentes por respeito a nossos companheiros, que, senão, poderiam ser incriminados por associação", disseram os atletas.

Mais cedo, ainda nesta sexta-feira, a polícia regional da Catalunha confirmou à agência The Associated Press que os jogadores foram levados diante de um júri após terem sido acusados por um taxista de roubarem seu veículo na última quinta-feira pela manhã, em Barcelona, onde o West Bromwich treinava.

Dos nomes envolvidos, três deles têm passagens por grandes clubes ingleses. O zagueiro Evans foi formado e atuou pelo Manchester United por quase 10 anos, o volante Livermore jogou por mais de cinco anos no Tottenham, enquanto o meia Barry vestiu as camisas do Everton e do Manchester City. Somente o goleiro Myhill tem uma carreira de menos destaque, com passagens por Birmingham e Hull City.

"O clube nos informou que agora vai conduzir seu próprio inquérito pelo incidente, no qual colaboraremos completamente. Enquanto isso, queremos assegurar aos torcedores que este incidente não reflete nossa determinação nem significa que não faremos o possível para nos recuperarmos de uma temporada difícil", comentaram os acusados.

O West Bromwich é o último colocado do Campeonato Inglês, com 20 pontos em 27 partidas. Pela má fase, o time decidiu realizar treinos na Espanha ao longo desta semana. No sábado, a equipe volta a campo para enfrentar o Southampton, em casa, pela Copa da Inglaterra.