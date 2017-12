Jogadores e clubes já vivem o fim de festa O Brasil nunca teve um Campeonato Brasileiro tão longo. E a grande constatação dos quase nove meses desta edição foi a de que os dirigentes não estavam preparados. Dos times que começaram a competição, difícil dizer um que não perdeu jogador. Com a abertura do mercado europeu, no meio do ano, muitos atletas partiram atrás da independência financeira, para desespero dos cartolas. Era um show de reclamação. ?Falta profissionalismo, amor à camisa?, justificavam, sobre os desmanches. Porém, o Nacional ainda não chegou ao fim e são eles, agora, que se desfazem dos jogadores. E sem explicações convincentes. No Santos, Marcelo Peabiru, contratado para substituir Ricardo Oliveira e Nenê, não teve o vínculo renovado. Poderia ser prorrogado até 31 de dezembro. ?O Santos não se interessou em exercer seu direito de preferência e liberou o atleta?, explicou o diretor jurídico, Mário Mello. Com a perda de muitos jogadores, o Corinthians correu atrás de peças de reposição. Trouxe Robert, André Luís e Jamelli. Não teve êxito. Ao contrário, acumulou vexatórias derrotas. André Luís, esperança de liderança, pediu dispensa alegando não estar satisfeito com a situação no clube (muita cobrança e muita pressão). Rescindiu contrato na terça-feira. No São Paulo a situação é diferente. Quem não está bem, passa por reciclagem no time B. Os laterais Gabriel e Leonardo já viveram a situação que agora passa o atacante Rico. A má campanha dos clubes cariocas fez as primeiras vítimas. O meia Beto não deve mais ser titular do Vasco e o presidente Eurico Miranda já pensa em dispensá-lo ao término da competição. Sua chegada ao clube só trouxe problemas: confusões, indisciplina e contusões. A gota d?água se deu quando perdeu o vôo para Campo Grande, onde o time enfrentou o Cruzeiro. O fato irritou o técnico Mauro Galvão, que disse ser dispensável sua presença. O Fluminense já liberou o meia Lopes e o atacante Joãozinho, alegando deficiência técnica. Juntos, fizeram só quatro gols e passaram bom tempo contundidos. E outros atletas podem ter o mesmo destino. Os clubes de Santa Catarina vivem situações opostas. O Figueirense manteve seus jogadores e sobe na classificação. Já o Criciúma, depois de figurar entre os primeiros do Nacional, entrou em queda livre, acumulando derrotas. No sábado, perdeu do Paraná (2 a 1) o que ocasionou a dispensa de seis jogadores: Jucemar, Juliano, Jean, Wilton Batata, Thiago Freitas e Guilherme. ?Vinham sendo pouco aproveitados, então antecipamos suas férias?, disse o diretor de Futebol, Antonio Bennati. Ponte Preta, Fortaleza e Paysandu, que lutam contra o rebaixamento, nem cogitam dispensar jogadores ? a equipe de Belém já havia demitido Rodrigo, por indisciplina. Não contam com elenco forte e mandar atleta embora nessa altura do campeonato seria atestar a queda para a Segunda Divisão. Já o Bahia, penúltimo colocado, assumiu o risco. Por ordem do técnico Edinho, a diretoria dispensou os titulares Guto, Lino, Possato e Jean Carlos e o reserva Ari.