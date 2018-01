Jogadores e torcedores de time amador de Uganda morrem em naufrágio

Pelo menos nove pessoas morreram e outras 21 permanecem desaparecidas depois que a embarcação na qual um time de futebol amador e alguns torcedores viajavam naufragou no Lago Alberto, em Uganda, segundo informações divulgadas nesta segunda-feira pela imprensa local.

"Até agora, podemos confirmar que das 45 pessoas que estavam a bordo, 15 pessoas sobreviveram", disse o comandante da Polícia John Rutagira ao jornal Daily Monitor, o que faz temer que o número de vítimas chegue a 30.

O time de futebol, proveniente da aldeia de Kaweibanda, no distrito de Buliisa, disputaria um amistoso em Runga, no distrito Hoima. Segundo a polícia, um sobrepeso causado pelo número de pessoas fez com que a embarcação afundasse.

Algumas testemunhas disseram também que no momento do acidente a água estava calma, mas o sobrepeso e o festejo dos tripulantes teriam provocado o naufrágio.

"Sobrecarregaram o barco. Testemunhas disseram à polícia que a maioria dos passageiros, bêbados, sentaram-se em um lado do barco, o que causou uma perda de equilíbrio", acrescentou Rutagira.

Policiais e pescadores realizaram o resgate dos passageiros que pediam ajuda, e até o momento nove corpos foram recuperados, enquanto 21 pessoas continuam desaparecidas.