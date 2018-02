Jogadores escolhem Diego como destaque do Alemão O meio-campista brasileiro Diego, do Werder Bremen, foi eleito o melhor jogador do primeiro turno da temporada 2006/07 do Campeonato Alemão em eleição realizada pela revista local Kicker. O pleito contou com a participação de 270 atletas dos 18 clubes que participam da Primeira Divisão do Nacional. O ex-santista foi contratado pelo time germânico antes do início da temporada junto ao Porto. O atleta estava sendo pouco aproveitado pelo clube português e pediu para ser negociado. O meia de 21 anos chegou a ter problemas com o treinador holandês Co Adriaanse em Portugal. Além de Diego, que já marcou oito gols no Alemão, o Werder teve outros três atletas entre os cinco melhores da competição: o zagueiro Per Mertesacker, o volante Torsten Frings e o atacante Miroslav Klose. A revelação Jan Schlaudraff, do Alemannia Aachen, também aparece na lista. O Werder Bremen, que também conta com o zagueiro brasileiro Naldo (ex-Juventude), lidera o Campeonato Alemão com 36 pontos, ao lado do Schalke 04. Por causa do rigoroso inverno no país, o torneio foi paralisado no dia 17 de dezembro e só volta a ser disputado no dia 27 de janeiro, quando o Werder recebe o Hannover, no Estádio Weserstadion.