Jogadores espanhóis podem pegar 6 anos de prisão por racismo

Os sete componentes do Bada-Bing de Badalona, time da Terceira Divisão Regional da Catalunha (Espanha), que supostamente insultaram, agrediram e coagiram a diversos jogadores de uma equipe rival, a maioria deles de origem sul-americana, correm o risco de pegar até 6 anos e 5 meses de prisão, pena que solicita o promotor no julgamento por este caso que começa na próxima segunda-feira.

No banco dos réus se sentarão Israel Moreno Gómez, Valentín Moreno Gómez, Carlos R.G, José Luis E.S, Jonatan P.F, David L.R e Efrén S.S, todos eles jogadores do Bada-Bing e alguns supostamente vinculados ao grupo de seguidores radicais do FC Barcelona conhecido como 'Boixos Nois'.

Os dois primeiros têm antecedentes penais, sendo especialmente grave o histórico delitivo de Valentín Moreno Gómez, condenado em dezembro de 2001 a oito anos de internamento e três de liberdade vigiada pelo assassinato do jovem Carlos Javier Robledo, ocorrido em abril de 2000 na Vila Olímpica de Barcelona.

Os fatos se produziram no dia 10 de janeiro deste ano no transcurso de um partido de Terceira Divisão Regional entre o Bada-Bing de Badalona e o Rosário Central.

Segundo a promotoria, a expulsão de um dos acusados no segundo tempo da partida desencadeou uma série de agressões físicas e verbais por parte dos jogadores do Bada-Bing - tanto no campo como no túnel de vestuários - contra vários jogadores do Rosário Central.

Antes que desse início à confusão generalizada, jogadores do Bada-Bing estariam "esquentando" o jogo ao proferir, contra integrantes da equipe rival, insultos, cusparadas, ameaças e expressões humilhantes com teor xenófobo e racista.

No total, cinco jogadores do Rosário Central, seu presidente e a secretária da equipe, que tentava fotografar aos supostos autores das agressões quando um deles lhe confiscou violentamente a câmara, foram agredidos, sofrendo traumatismos e contusões, embora nenhuma delas de gravidade.

Por estes fatos, a federação catalã de futebol expulsou da competição ao Bada-Bing em maio. Agora, sete de seus membros serão julgados por delitos contra a integridade moral, lesões, desordens públicas e coações, alguns deles com o agravante de racismo.