Jogadores espanhóis posam nus em protesto Os jogadores do Xerez, equipe da segunda divisão espanhola, posaram nus para uma revista em protesto contra a diretoria do clube, que estaria devendo a eles três meses de salários. Na foto, publicada pela revista ? "Interview", os jogadores aparecem cobertos em parte por um cartaz, com a seguinte inscrição: "Silgado, pague", num recado ao presidente do clube, José María Gil Silgado. Os jogadores garantem que não cobraram cachê. Fizeram a foto apenas para chamar a atenção para o problema. De acordo com eles, deixou de recolher até agora, cerca de U$ 1 milhão em salários atrasados. A decisão dos 20 jogadores foi qualificada pelo clube como "uma bobagem".