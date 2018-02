Jogadores exaltam atuação do Brasil Assim como o técnico Parreira, os jogadores da seleção brasileira sorriam satisfeitos ao final da partida. Eles tinham a impressão de que haviam cumprido a missão: jogaram bem e empataram com o Uruguai lá em Montevidéu. ?Foi bom o empate, mas poderíamos ter vencido o jogo. De todo jeito, valeu o esforço. Ganhamos um ponto importante. Nas próximas partidas iremos conseguir a classificação para a Copa do Mundo?, previu Ronaldinho Gaúcho. Sorridente, Emerson, autor do gol do empate brasileiro, nem queria saber do impedimento em que estava quando chutou a bola para as redes do Uruguai. Pelo contrário. O contestado jogador também não aproveitou a chance para desabafar. Só quis destacar o bom futebol da seleção. ?Era um jogo bastante difícil pra gente. Mas conseguimos mostrar técnica, empenho. Fomos melhores no segundo tempo e perdemos vários gols. Fomos bem?, resumiu Emerson. Roberto Carlos, sentindo o bom futebol brasileiro, ironizou no intervalo as críticas que a seleção sofreu depois da partida contra o Peru. ?Não queriam velocidade? Então nós demos velocidade contra o Uruguai.? Cafu recebeu o segundo cartão amarelo e não poderá atuar no dia 5 de junho, contra o Paraguai, no Brasil. Belletti é o favorito para ficar com a vaga. Três dias depois, será disputada a grande partida deste returno das Eliminatórias Sul-Americanas: Argentina x Brasil, em Buenos Aires.