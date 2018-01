Jogadores exaltam hondurenhos Os jogadores da seleção brasileira tentaram explicar a derrota para Honduras, elogiando o adversário e admitindo os próprios erros. ?É difícil aceitar a derrota. Não podemos tirar o mérito da vitória deles. Chegar até aqui como chegamos e sair dessa forma é muito triste. Temos de sair de cabeça erguida e pensar nas Eliminatórias?, disse Denílson. ?Eles fizeram uma marcação forte e nos pegaram nos contra-ataques. Temos de colocar tudo a limpo para pensar no jogo com o Paraguai. Contra Honduras, nosso time não foi legal?, comentou o zagueiro Cris. Guilherme, um dos piores da Seleção, disse que a culpa é dos jogadores: ?Não jogamos nem a metade do que poderíamos jogar. Deixamos Honduras jogar. Essa derrota vai doer muito. Nem sei como vamos sair daqui (Colômbia). A culpa é de todos nós.?