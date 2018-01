Jogadores fazem reunião no Flamengo Os jogadores do Flamengo se reuniram nesta sexta-feira por cerca de uma hora com o técnico Lula Pereira. A reunião foi motivada pelos recentes resultados do time no Campeonato Estadual e as declarações do meia Beto. O jogador disse que há jogadores no elenco que não estão rendendo seu verdadeiro futebol, além de estarem fazendo "corpo mole". Na última partida, o Flamengo vencia o Bangu, por 1 a 0, quando deixou o adversário virar o placar. O fato deixou o capitão Beto revoltado, o que acabou gerando as declarações. Após a reunião, nenhum dos jogadores quis dar declarações sobre o ocorrido e foram direto para o gramado, dando início ao treinamento.