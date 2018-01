Jogadores festejaram em churrascaria Para quem não havia programado nenhuma festa pela conquista da Copa Libertadores, até que o elenco do São Paulo comemorou bem. Depois da goleada por 4 a 0 diante do Atlético-PR e das tradicionais brincadeiras no gramado e nos vestiários do Morumbi, jogadores, familiares, comissão técnica, diretoria e torcedores praticamente vararam a madrugada de quinta para sexta-feira festejando o terceiro título continental da história do clube. "Eu nem dormi", confessou o atacante Amoroso, nesta sexta-feira à tarde, na reapresentação do elenco. "Se eu parasse para descansar, nem conseguiria vir ao CT, mas vale o esforço para aproveitar esse momento." O palco da festa - que reuniu cerca de 50 pessoas - foi a Churrascaria Búfalo Branco, perto do Morumbi. Sobre a mesa, os dois maiores motivos da comemoração: os troféus ganhos diante do Atlético - um de posse definitiva, dado pelo patrocinador da competição, e outro de posse transitória. As taças também foram exibidas à tarde, no Centro de Treinamentos do clube. A alegria era tanta que alguns protocolos foram deixados de lado. Geralmente controlado, o trabalho da imprensa no local foi livre. Alguns repórteres que acompanharam a festa puderam conversar com todos os jogadores - nos treinamentos, durante a semana, no máximo dois se pronunciam - e membros da comissão técnica. Cicinho gostou da brincadeira e, na churrascaria, com o microfone da TV Globo na mão, azucrinou os amigos e o técnico Paulo Autuori. "Todo mundo aqui quer folga no fim de semana", pediu o lateral ao treinador. "A gente conversa no sábado", respondeu Autuori, bem-humorado. Antes de sair para jantar, os jogadores esbanjaram alegria na sala de imprensa do estádio. Autuori ainda conseguiu conversar com a imprensa, mas quando os atletas se reuniram no local, só queriam saber de festejar. Cantaram o hino do clube, gritaram palavras de ordem e Souza até dançou sobre a mesa. "Vai, Lacraia !, Vai, Lacraia !", brincou Rogério Ceni.