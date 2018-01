Jogadores ganham menos no País Os salários dos jogadores brasileiros sofreram uma redução de mais de 50% nos últimos dois anos. Até a temporada 2000, a média salarial dos astros era superior a R$ 100 mil. Marcelinho Carioca, Edilson, Rincón, todos do Corinthians, tinham contratos cotados em dólar. A Hicks Muse, fundo de pensão norte-americano, bancava a festa. Leia mais no Jornal da Tarde