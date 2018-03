Jogadores gostaram do empate em Assunção A seleção brasileira gostou do empate, sem gols, com o Paraguai, nesta quarta-feira à noite, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo da Alemanha em 2006. ?Estivemos mais no ataque e eles (o Paraguai) vieram para se defender. Acho que o time está indo bem para o jogo que vai valer a liderança que será contra a Argentina?, afirmou o lateral-esquerdo Roberto Carlos, referindo-se à partida do dia 2 de junho, em Belo Horizonte. O zagueiro Lúcio também estava satisfeito com a atuação da zaga, que conseguiu evitar o jogo aéreo do Paraguai. Em 26 bolas levantadas na área, o time paraguaio só conseguiu uma cabeçada em direção ao gol de Dida. ?Hoje a defesa se comportou bem e seguiu as ordens do Parreira para ganhar a maioria das bolas altas.?