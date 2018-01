Jogadores indicados por Leão temem saída do técnico A pressão para a demissão do técnico Emerson Leão tem conseqüências para os vários jogadores que ele mandou contratar para o Corinthians. Inseguros, eles sentem que estão no fim suas rápidas passagens pelo Parque São Jorge. ?Eu não leio nem jornal, não escuto rádio. Sei que esse momento ruim é pior para quem acaba de chegar?, diz o lateral-esquerdo Wellington. O jogador, que era vaiado pela torcida do Grêmio, está vivendo a mesma situação no Corinthians. É bom ele não ler mesmo os jornais, porque seu nome está na lista de dispensas. Existe apenas um nome mais citado - pela própria diretoria corintiana - do que o de Wellington: Marcos Tamandaré. O lateral contratado do Sport só conseguiu entrar quatro vezes em campo. E foi muito criticado em todas elas. ?Não tenho como negar que a pressão para que o Leão vá embora do Corinthians tem respingado nos jogadores que ele trouxe. A má vontade é geral. Para atingir o técnico do Corinthians, as pessoas não têm a menor paciência com os jogadores que ele trouxe. O Tamandaré nunca jogou tão mal assim?, afirma o empresário Cadmo de Barros. Ele confirma a história que cresce no Parque São Jorge de que Leão deu uma bronca humilhante no seu jogador na frente de todos os outros atletas. ?Infelizmente aconteceu essa bronca. O Tamandaré é uma pessoa excelente e não discutiu com o Leão. Ele ficou mesmo triste, mas não chegou a chorar. Eu gosto e tenho respeito pelo Leão. Lamento muito o momento que ele e o Corinthians estão vivendo e que reflete no Tamandaré.? Gustavo e Daniel são outros na mira dos dirigentes. O zagueiro e o volante - que é empresariado por um amigo de Leão - não ficarão para a disputa do Brasileiro. Devem cair junto com Leão.