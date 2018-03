Jogadores invadem sede de clube chileno Em protesto pelo atraso no pagamento dos salários de maio e junho, os jogadores do Deportes Temuco, da primeira divisão chilena, ocuparam a sede do clube. Eles estão desde a noite de quarta-feira no local, esperando uma solução - enquanto isso, também avisam que não jogarão o campeonato nacional. "Podem ficar o tempo que quiserem, pois a sede é casa deles. Porém, não temos dinheiro para pagá-los", afirmou o presidente do clube, Camilo Salvo. A dívida do Deportes Temuco é de 428.571 dólares, segundo estimativas do Sindicato dos Jogadores Profissionais do Chile. De acordo com os atletas da equipe, a folha salarial é de 21.428 dólares mensais, mas o prêmio pelo título da segunda divisão em 2001 e alguns salários de 2002 também estão atrasados. O presidente do Deportes Temuco promete não fazer retaliação e acena com a possibilidade de acerto no dia 22. "Não vamos fazer uma denúncia e nem pedir a desocupação", avisou Camilo Salvo.