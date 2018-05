Jogadores lamentam situação do São Paulo após mais uma derrota

O fim de ano melancólico tem incomodado os jogadores do São Paulo. O time perdeu mais uma vez no Campeonato Brasileiro, desta vez para a Chapecoense por 2 a 0, e não consegue engrenar na competição. Os próprios jogadores não conseguem entender por quais motivos as vitórias não chegam.

"A gente não vem aproveitando as chances, estamos falhando, mas no fundo tínhamos de nos acostumar com vitórias. A gente tem que dar o máximo, independentemente da situação. Temos de lutar para colocar o São Paulo onde ele merece", afirmou o volante João Schmidt.

Com a derrota, sua 14ª no Brasileirão, o São Paulo está na 13ª posição, com 46 pontos, sem chance de chegar ao G-6 e com chances remotas de ser rebaixado. Na próxima partida, domingo, contra o Atlético-MG, fora de casa, João Schmidt não poderá jogar, pois terá de cumprir suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo.

Durante a semana, o zagueiro Rodrigo Caio criticou bastante seus companheiros e apontou a "falta de comprometimento" no clube. Para Maicon, seu companheiro de zaga, ele não está errado nas afirmações. Mesmo assim, o defensor não quer a equipe pensando já na próxima temporada. "Temos mais dois jogos pela frente", resumiu.