Jogadores mostram apoio a Oswaldo Os jogadores do São Paulo dedicaram a goleada sobre o Juventus ao técnico Oswaldo de Oliveira. Criticado pela torcida e pelo vice-presidente Márcio Aranha, o treinador teve uma prova do quanto é querido pelo grupo são-paulino. Do capitão Rogério Ceni à estrela Kaká, ninguém deixou de reverenciar o chefe. "O Oswaldo é um cara nota 10. Jogamos pelo São Paulo e também por ele", resumiu o goleiro, após a vitória por 6 a 0. Rogério Ceni assumiu o trabalho de pacificador, elogiando também Márcio Aranha, que passou a semana dizendo que Oswaldo não era o melhor treinador para o São Paulo. "O Márcio é uma grande pessoa, que respeito muito. O mais importante foi o São Paulo ter vencido. Esse era o objetivo do Oswaldo, do Márcio Aranha, do presidente, do time e da torcida. A vitória conserta tudo." O goleiro aposta num futuro menos turbulento no São Paulo. "Mas se o time vier a tropeçar de novo, as cobranças voltarão", alertou Rogério Ceni. Kaká também deu uma força para o técnico. Nos três gols marcados por ele nesta quinta-feira, correu até o banco de reservas para abraçá-lo. "Não acho que o Oswaldo precisa disso (apoio). Só dei um abraço de final de jogo, como amigo", afirmou o artilheiro da noite. Oswaldo não se surpreendeu com o apoio recebido. Mas preferiu elogiar o comportamento do time: "O placar do jogo de hoje mostra bem o que foi o time."