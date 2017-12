Jogadores não sossegam nem nas férias Nem nas férias os jogadores brasileiros conseguem largar o trabalho. Eles passam o ano disputando campeonatos e em dezembro, mês das férias, se comprometem a participar de ?peladas? ao lado dos companheiros de clube e de amigos. De quebra, ajudam comunidades carentes. Nesta quinta-feira, o volante Vampeta e alguns de seus colegas participaram de partida beneficente na Vila Maria. Outro caso é o do lateral Kléber, ex-Corinthians, que neste sábado estará no CT do Corinthians, em Itaquera, ao lado de veteranos como Serginho Chulapa, Basílio, Biro-Biro e Ataliba para mais um jogo em que prevalece o espírito natalino. O ingresso é um quilo de alimento não perecível. Também neste sábado, o atacante Alex Alves, do Cruzeiro, faz jogo com a presença de atletas do Corinthians, Portuguesa, Cruzeiro e Santos no Campo do União dos Operários, próximo à ponte da Vila Maria, às 13 horas. O ingresso é um quilo de alimento não perecível, roupas ou brinquedos. Domingo será a vez do cantor Daniel participar de partida beneficente, no encerramento da Supercopa CompreBem de futebol, que tem como padrinho o lateral Cafu, do Milan. O ingresso pode ser adquirido até sábado na Rede CompreBem de supermercados com um quilo de alimento não perecível ou brinquedo. Dia 23 é a vez do lateral Roberto Carlos realizar jogo com mesmo objetivo ? no Palestra Itália e com presença de Ronaldo e outros ídolos. No atletismo, a Mizuno e o Estado promovem iniciativa chamada ?Adote um atleta?. A empresa fornece material esportivo para 510 crianças carentes e o governo entra com os professores para iniciação esportiva. No Rio, o lateral-esquerdo Leandro, do Cruzeiro, organiza bate-bola, domingo, às 16 horas, no Clube Ferroviário, em Austin. Dois quilos de alimentos não perecíveis serão o ingresso. O atacante Magno Alves, ex-Fluminense, também faz domingo um jogo no campo do CFZ, em São Gonçalo às 10h30. O ingresso é um quilo de alimento não perecível. Nesta sexta-feira, às 19 horas, no Club Municipal, na Tijuca, haverá jogo em prol do Natal Sem Fome. Para assisti-lo, o ingresso também é um quilo de alimento. O volante Ricardo Bóvio, que agora atua no futebol russo, optou por Campos para arrecadar alimentos para a campanha Natal Sem Fome. O jogo será no Estádio Godofredo Cruz, sábado, às 10 horas.