Jogadores negam crise no Corinthians Um veto e um susto marcaram o último treino do Corinthians, na manhã de ontem no Parque São Jorge, antes do embarque da delegação para Caxias do Sul, onde a equipe enfrenta o Juventude, hoje a partir das 17h, no Estádio Alfredo Jaconi pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o garoto Bobô confirmado no ataque ao lado de Gil, o time testará sua 15ª formação de ataque nessa temporada Leia mais no Jornal da Tarde