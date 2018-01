Jogadores pagam por atraso de Robinho O treino desta quinta-feira do Santos foi antecipado das 8 horas para as 7h30 e o motivo foi o atraso de Robinho na apresentação de ontem. Oficialmente, porém, a mudança ocorreu por causa do calor. Perguntado se a causa havia sido o problema com o artilheiro, Leão respondeu com ironia: "não, foi pelo calor". Essa não é a primeira vez que ele faz isso. No tempo em que Viola era centroavante santista, o treinador antecipou um treinamento, levando o grupo a acertar a situação com o atleta. Hoje, o Santos treinou pela manhã e não há ainda uma programação definida para a semana que vem, pois um amistoso ainda pode ser marcado. Caso isso não ocorra, o time deverá ser levado para Jarinu, no interior do Estado, onde treinarão em regime de concentração para o jogo contra o El Nacional, dia 12, em Quito, pela Libertadores da América.