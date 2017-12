Jogadores participam de projeto social Os atacantes Vágner Love e Thiago Gentil, do Palmeiras, mais o goleiro Gléguer e o atacante Lucas, da Portuguesa, estiveram nesta quinta-feira na Escola Estadual Edmundo de Carvalho, na Pompéia, em São Paulo, para divulgar o Projeto Reciclafruta, da ONG Companhia Ecológica. O objetivo da visita era conscientizar os alunos, vários deficientes, de que o plantio de árvores pode melhorar a qualidade de vida das pessoas. Vágner Love participou da iniciativa, plantou muda de pau-brasil e aprendeu sobre ecologia com os monitores. ?Puxa! Verde é vida. Vamos torcer para termos mais verde?, disse o jogador, fazendo, ao mesmo tempo, uma analogia com a cor do Palmeiras.