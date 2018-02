Jogadores pedem cuidado com Pizarro O melhor atacante peruano é Claudio Pizarro. A principal opção no banco de reservas é Paolo Guerrero. Quem os conhece bem são o zagueiro Lúcio e o volante Zé Roberto, colegas de ambos no Bayern de Munique, da Alemanha. E tanto Lúcio como Zé Roberto alertam: "São dois atacantes muito perigosos. Temos que ficar de olho neles". Quem mais preocupa, segundo Lúcio, é Pizarro. "Ele chuta muito bem de média distância e tem feito muitos gols de cabeça na Alemanha. É um ótimo homem de área". O zagueiro conta que conversou bastante com o atacante peruano Pizarro nos últimos treinos do Bayern, antes de cada um se apresentar à sua respectiva seleção nacional. "Ele queria detalhes sobre a cidade de Goiânia, o clima...", diz Lúcio. "E chegou a brincar comigo, dizendo que um ponto estaria de ótimo tamanho para o Peru. Mas vamos fazer de tudo para que isso não aconteça. Precisamos vencer esse jogo para continuarmos bem na luta pela classificação". Lúcio, porém, afirma que não se trata de um "duelo à parte". Ele lembra que apesar de conhecer bem as qualidades de Pizarro, não tem o costume de enfrentá-lo nos treinamentos do Bayern. "Os treinos lá são diferentes. Eles fazem poucos coletivos. Isso é coisa rara. A maioria dos treinos é físico e tático". Quem também conhece muito bem as qualidades de Pizarro é o outro zagueiro titular da seleção brasileira, Juan. Ele é jogador do Bayer Leverkusen, e está acostumado a enfrentar o peruano pelo Campeonato Alemão. Juan elogia bastante Pizarro, mas adverte que é preciso atenção com todo o time peruano. "A seleção do Peru é um time traiçoeiro. Eles surpreenderam e conseguiram um bom empate no Paraguai jogando só nos contra-ataques". Já Paolo Guerrero, de acordo com seus colegas brasileiros Lúcio e Zé Roberto, é igualmente talentoso, mas tem poucas chances de atuar hoje, em Goiânia. "Ele se machucou e o clube nem queria liberá-lo", disse Zé Roberto. Mas liberou e Guerrero desembarcou em Goiânia confiante. "Eu me sinto bem. Sei que não serei titular, mas o professor Autuori pode contar comigo para o segundo tempo", disse o peruano a agências de notícias internacionais. Para o técnico Parreira, "o Peru tem hoje um poderio ofensivo que há muito tempo não tinha". Além de Guerrero e Pizarro, ele destaca o talento de Farfán, um jovem muito veloz que tem feito sucesso no PSV, líder do Campeonato Holandês e único representante daquele país nas quartas-de-final da Liga dos Campeões da Europa.