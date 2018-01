Jogadores pedem e Corinthians não viaja A notícia vazou hoje no clube. A MSI ainda não pagou a premiação das duas etapas da Copa do Brasil que o Corinthians ultrapassou, o que, cogita-se, teria levado os atletas a recusarem a viagem para Atibaia, onde ficariam três dias antes do clássico com o Palmeiras. "Nós, jogadores, conversamos e pedimos mesmo para não ir até Atibaia. Preferimos ficar perto da nossa família, da torcida. A premiação da Copa do Brasil ainda não foi paga, mas não tem nada a ver uma coisa com outra", disse Bobô. Os atletas procuraram Márcio hoje para pedir o cancelamento da viagem, mas não tocaram no assunto premiação da Copa do Brasil. Os dirigentes da MSI confirmam o atraso nos pagamentos dos prêmios e prometem quitá-los sexta-feira. Nos próximos dias desembarcará em São Paulo o diretor de Esportes do CSKA, Vladimir Salkov, dando seqüencia à longa negociação da MSI para ter o atacante Vágner Love. O dirigente depende apenas do visto das autoridades brasileiras.