Jogadores pedem para Flu 'tocar a vida' após polêmica com Fred A rebeldia de Fred, que não pretende mais jogar pelo Fluminense enquanto Levir Culpi for o técnico do clube, segue sendo o assunto principal nas Laranjeiras. Nesta quarta-feira à tarde, o elenco treinou pela primeira vez sem o atacante, que foi afastado e trabalhou sozinho pela manhã.