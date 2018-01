Jogadores pedem perdão por subornos Os dois jogadores da seleção vietnamita de futebol detidos por envolvimento com um escândalo de subornos durante os últimos Jogos do Sudeste Asiático pediram perdão à torcida. Em um comunicado distribuído pela imprensa estatal, o artilheiro da Seleção Pham Van Quyen e o meio-campista Quoc Vuong confessaram que aceitaram dinheiro de organizações de apostas ilegais para influenciar nos resultados de vários jogos. Eles pediram ainda uma chance de voltar à seleção. "Meu único desejo é que a Federação de Futebol do Vietnã e os torcedores do país perdoem meus erros e me deixem começar de novo", disse Quoc Vuong. Em nota publicado no site VietnamNet, Van Quyen prometeu "que seria a primeira e a última vez que cometo um erro semelhante". No entanto, o presidente da Federação, Nguyen Trong Hy, disse hoje que o processo que pode tirar os dois da próxima temporada vai continuar. Denunciados por colegas, os jogadores foram detidos após dez dias de investigação.