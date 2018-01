Jogadores pedem um descanso a Picerni Duas preocupações dominam os principais jogadores do Palmeiras depois de garantida a classificação antecipada para o quadrangular decisivo da Série B. A primeira era pedir descanso e não enfrentar o Santa Cruz sábado, no Palestra Itália. E a segunda, mais séria, evitar expectativa exagerada em relação à volta do time à primeira divisão. "Conseguimos uma virada maravilhosa contra o Brasiliense e ficamos com a vaga para o quadrangular decisivo, mas ainda não chegamos em lugar nenhum. Não podemos nos iludir e nos deixar levar pela festa dos torcedores e elogios da imprensa. Depois vem o quadrangular e se a gente não se classifica? Como fica?", perguntou o goleiro Marcos. Para entrar com mais força na fase final, que começará dia 1º de novembro, o Palmeiras vai poupar jogadores no jogo de sábado contra o Santa Cruz. "Estamos estudando para ver o que é melhor para o grupo", disse o técnico Jair Picerni, que segunda-feira levará o elenco para Extrema (MG). "Precisamos descansar um pouco, né velho? O campeonato até agora foi muito desgastante. Viajamos para todos os lados, dormindo tarde e acordando cedo demais. Se pudermos recarregar as energias seria bom", assumiu Marcos. "Ah, uma paradinha contra o Santa Cruz seria ideal. Ganharíamos tempo para repor as forças. Mas quem decide é o Jair Picerni", revelou o meia Diego Souza, que, mesmo com 19 anos, está sentindo a forte maratona da Série B. O Palmeiras já não terá Lúcio, que forçou o terceiro cartão amarelo. O lateral reserva Daniel Martins foi expulso contra o Brasiliense e também não pode jogar. Diego Souza e Adãozinho tem dois cartões amarelos e não entrarão em campo. Depois entrará o critério descanso. Os casos mais evidentes de desgaste são Marcos, Vágner Love, Daniel e Magrão. "Existem vários atletas que precisam de ritmo de jogo. Como essa partida diante do Santa Cruz não vale mais para a classificação, eles podem atuar", sugeriu Marcos.