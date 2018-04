Jogadores postam fotos de comemorações de Natal nas redes sociais

Nem só de treinos e partidas é feita a vida de um jogador de futebol. Antes, durante e depois da passagem do Natal de 2014, atletas do Brasil e do mundo se reuniram com suas famílias para passar as datas de fim de ano, tiraram fotos e desejaram boas festas aos fãs.

Jogadores como Neymar, James Rodríguez e Cristiano Ronaldo se reuniram com a família, enquanto outros, como o ex-atacante Ronaldo passaram o dia 25 de dezembro no hospital. Além deles, Ronaldinho Gaúcho, ameaçado de demissão do Querétaro, postou imagem com seus parentes nos dias de comemorações.

Bayern mostra Natal de seus jogadores