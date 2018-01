Atletas do Santos preferem atuar na Vila, diz Elano Os jogadores do Santos pediram que o jogo desta quarta-feira, contra o Corinthians, pela Copa do Brasil, fosse realizado na Vila Belmiro, contrariando o posicionamento da diretoria, que queria realizá-lo no Pacaembu. A revelação foi feita pelos jogadores Elano e Renato nesta terça-feira. “Após o jogo contra o Sport (pela terceira fase da Copa do Brasil), falamos que, independentemente do adversário, queríamos jogar na Vila Belmiro. A diretoria entendeu. A Vila é a nossa casa. Sabemos que tem o lado financeiro, mas sem as vitórias, fica ainda mais difícil”, disse Elano.