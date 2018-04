Jogadores presentes na lista comentam a convocação

SÃO PAULO - A lista de convocados por Felipão para a Copa das Confederações repercutiu entre os jogadores tão logo foi anunciada. Nas redes sociais e em entrevistas os jogadores agradeceram a oportunidade e prometeram empenho na busca pelo terceiro título consecutivo da competição.

"Vestir a camisa que venceu cinco Copas do Mundo é uma responsabilidade muito grande, mas ao mesmo tempo uma felicidade enorme", escreveu o volante Luiz Gustavo em sua conta no Twitter. Já o atacante Neymar, presente em todas as convocações do treinador, postou uma foto vestindo a camiseta da seleção, com o distintivo em destaque.

Em entrevista ao programa Globo Esporte, da TV Globo, o meia Lucas mencionou a conquista recente do Campeonato Francês e disse que estava "suando frio" pela convocação. "Agora é me preparar o máximo para chegar bem e ajudar a seleção a conquistar esse título".

O volante Paulinho, que só não esteve na seleção nesta nova era Felipão nas ocasiões em que esteve lesionado, lembrou que ainda não teve oportunidade de atuar ao lado dos demais volantes convocados - Fernando, Hernanes e Luiz Gustavo. Já o zagueiro Réver comentou a ausência de Ronaldinho, seu parceiro de clube, na lista dos convocados: "Fui pego de surpresa, porque o Ronaldinho estava sendo convocado frequentemente e está fazendo um belo trabalho pelo Atlético".