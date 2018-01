Jogadores que torcida jamais esquece Alguns jogadores deveriam ser lembrados diariamente pela torcida. Mas não são. Defenderam durante anos as cores de um clube, cansaram-se de ganhar títulos e, mesmo assim, minutos depois de terem ido embora, foram esquecidos. Outros, beijaram a camisa do time, choraram e se declararam mais que atletas, torcedores. Tudo em vão. Mas também existem aqueles que, sem fazer média com os torcedores, passaram a ser adorados. Inexplicável? Nem tanto. Com a palavra, quem sabe tudo sobre o assunto: "A torcida tem uma personalidade própria. Se o jogador entender isso e conseguir, além dessa empatia, conquistar títulos pelo clube, ela vai ser eternamente grata a ele", explica categoricamente o ex-jogador Ademir da Guia, um dos maiores ídolos da história do Palmeiras. Leia mais no Estadão