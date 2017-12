Jogadores querem adiar o Paulistão Férias de 30 dias e seguro de vida obrigatório. Essas são as maiores reivindicações que o Sindicato dos Atletas Profissionais fará à Federação Paulista de Futebol. Hoje, na sede do Sindicato, em São Paulo, 19 dos principais jogadores do Estado se reuniram para discutir os problemas da categoria. A reunião foi organizada por Rinaldo Martorelli, presidente do Sindicato. É ele quem levará as reivindicações dos jogadores à Federação - e que não descarta nem a possibilidade de ir à Justiça para que as propostas dos atletas sejam aceitas. A maior reclamação é quanto à data de estréia do Campeonato Paulista: 19 de janeiro. Isso fez com que os clubes agendassem o reinício dos treinos logo na primeira semana do ano. Como o Brasileirão termina em 19 de dezembro, haverá somente duas semanas de férias para os jogadores. "Vamos levar a proposta aos clubes e à Federação para adiar o início do Campeonato Paulista. Vamos tentar fazer isso dentro do bom senso. Caso não seja possível, tomaremos as medidas judiciais cabíveis", diz Martorelli. "Os jogadores estão saturados, precisam de descanso". A iniciativa de encaminhar propostas de mudanças à Federação partiu dos próprios jogadores, sensibilizados e revoltados com a morte em campo do zagueiro Serginho, do São Caetano, num jogo contra o São Paulo, no final do mês passado. Na época, o volante palmeirense Magrão, amigo de Serginho, contou que a doença cardíaca do zagueiro poderia ter sido causada pelo excesso de partidas por ano. A morte de Serginho fez com que os jogadores se mobilizassem também em torno de um seguro de vida obrigatório aos atletas. Serginho tinha esse seguro com o São Caetano, mas a grande maioria dos jogadores não tem. "Esse tipo de seguro sempre foi muito caro, pois era feito com seguradoras estrangeiras, o que dificultava as coisas para os clubes", diz Martorelli. Pensando nisso, o sindicalista conseguiu acordo com uma empresa norte-americana com uma filial no Brasil (a Met Life). "Ela tem valores mais acessíveis. Tenho certeza que os clubes vão se interessar". Outra reivindicação que será levada à Federação diz respeito ao horário dos jogos. "Com o horário de verão, os jogadores ficam expostos a altas temperaturas em partidas iniciadas às 16h", diz Martorelli, que lembra: "No ano passado, conseguimos na Justiça a alteração de alguns horários de jogos da Série B do Campeonato Brasileiro". Dentre os 19 jogadores que foram à reunião, a maioria era do Palmeiras. Foram 11 atletas alviverdes: Sérgio, Magrão, Lúcio, Renaldo, Marcinho, Osmar, Gláuber, Thiago Gentil, Alceu, André Rocha e Ricardinho; do São Paulo compareceram Rogério Ceni, Fabão, César Sampaio e Grafite; do Corinthians, Fábio Costa e Anderson; do Santos, Ricardinho; e do São Caetano, Euller. "O pessoal saiu bem animado da reunião", disse Martorelli.