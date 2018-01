Jogadores realizam sonho no Canindé Adeus viagem de ônibus, adeus estradas esburacadas, adeus hotéis de terceira. A Portuguesa chega à vida de sete desconhecidos do futebol, sete exemplos da ?arraia miúda?, cuja foto nunca sai nos cadernos de esporte dos jornais, como a prova de que a classe operária também pode chegar ao paraíso. O Canindé é o ápice da carreira de William, Wágner, Cláudio, Nem, Marcos Denner, Celsinho e Márcio, um verdadeiro ?Exército Brancaleone? em busca de sucesso. (O filme ?O Incrível Exército Brancaleone? é uma sátira italiana de 1965, dirigida por Mario Monicelli e com o ator Vittorio Gassman. Contava a história de Brancaleone, um cavaleiro atrapalhado que vagava pela Europa na Idade Média, com um exército mambembe). Leia mais no Jornal da Tarde