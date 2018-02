Jogadores reatam com o Cruz Azul Sete dos 11 jogadores que haviam deixado o Cruz Azul voltaram atrás e se reintegraram ao elenco. Palencia, Jimenez, Brown, Oscar Perez, Zepeda, Davino e Almaguer tinham rompido com a diretoria, na semana passada, por não aceitar reformulação de contrato. Os uruguaios Sebastian Abreu e Daniel Baldi, o chileno Galdames e o brasileiro Júlio César se mantiveram irredutíveis. O Cruz Azul está na chave do Corinthians na Taça Libertadores.