Jogadores reclamam muito do frio e do gramado em Moscou A opinião dos jogadores da seleção brasileira foi unânime nos vestiários do estádio do Lokomotiv, após a vitória sobre a Rússia por 1 a 0, em Moscou. O péssimo estado do gramado e o frio intenso na capital russa - chegou a -17ºC durante a partida - foram os alvos das críticas. ?É muito difícil jogar assim. Meus dedos dos pés e das mãos congelaram. Já havia sido difícil no Japão, quando a temperatura era de 0ºC?, disse o goleiro Rogério Ceni, considerado o melhor em campo. ?Temos de estar preparados para todas as situações, mas não tem como jogar nessas condições. Mas valeu como experiência para nós?, afirmou o lateral-direito Cicinho. Apesar do total desconforto em campo, teve gente que precisou se esforçar bastante para carimbar um lugar entre os 23 que serão convocados para a Copa, em maio. O volante Edmílson, do Barcelona, ressaltou que muita água vai rolar até o Mundial. ?Eu quero jogar bem no meu clube para garantir meu lugar?, contou.