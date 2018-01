Jogadores ressaltam ?garra corintiana? A velha garra corintiana ressurgiu em Campinas. Essa era a opinião de todos no vestiário após o empate deste domingo contra a Ponte Preta por 3 a 3. O técnico Geninho, que antes da partida estava ameaçado de perder o emprego, comemorou o resultado como se fosse uma vitória. "Quando o Corinthians levou o terceiro gol, pensei que fosse parar definitivamente de lutar. Esse é o comportamento natural de qualquer equipe. Mas soubemos jogar junto com a torcida e chegar à igualdade. Em campo, os jogadores se sentiram amparados e correram atrás do prejuízo. A torcida nos pediu garra e isso certamente não faltou". No entanto, na resposta seguinte Geninho, que terá o retorno do zagueiro Ânderson domingo que vem contra o Fluminense no Pacaembu, admitiu que mais uma vez a equipe ficou devendo uma boa apresentação. Com o empate, já são três jogos sem vitória (o Corinthians vinha de derrotas para São Caetano e São Paulo). "Quase ninguém jogou o que pode. Mas a superação foi determinante para o resultado. Quando não dá na técnica, tem que dar na garra e determinação". Segundo o treinador, apenas com a seqüência de partidas jogadores como Leandro Amaral, Róger, Pingo, Fumagalli, Cesar e Marquinhos ganharão o mesmo ritmo dos demais. "A torcida tem que ter paciência porque temos vários jogadores na Seleção Brasileira." Geninho também negou que tenha se sentido atingido pelos comentários de parte da torcida que pediu para que deixasse o cargo. "Isso é natural. Vínhamos de duas derrotas e estávamos perdendo. Mas vou continuar trabalhando normalmente dentro do que sei fazer. Não vou desviar o foco." O atacante Lucas, que deve viajar para a França em julho a fim de acertar sua situação com o Rennes, detentor de seus direitos federativos, ressaltou a importância do resultado. "Diante do que aconteceu o empate acabou sendo um grande negócio." LIÉDSON - Sondado pelo Dínamo de Kiev, da Ucrânia, o atacante Liedson preferiu enaltecer a qualidade da Ponte Preta. "Sabia que a partida seria difícil. Enfrentamos um adversário de muita qualidade, que inexplicavelmente ocupa uma posição ruim na tabela". Mas assim como Geninho, Liédson ressaltou o espírito de luta do Corinthians. "O resultado valeu por isso, ainda mais porque foi obtido em um gramado muito ruim." O zagueiro Cesar admitiu que a defesa falhou em momentos cruciais da partida. "Vacilamos no primeiro tempo e a Ponte nos surpreendeu. Na etapa final, quando estávamos dominando, sofremos o segundo gol. Mas não faltou força para reverter o placar. O time se acendeu e teve brio e dedicação para chegar ao empate. Tenho certeza de que se tivéssemos pelo menos mais cinco minutos de jogo, chegaríamos aos três pontos." Mesmo entrando apenas nos minutos finais, Fumagalli exaltou a raça do grupo. "Jogar em Campinas contra a Ponte Preta nunca é fácil." O inconformismo por ter deixado escapar uma vitória praticamente garantida marcou as declarações dos jogadores da Ponte Preta. "Infelizmente, o time parou de jogar. Deveríamos ter tocado a bola no campo do adversário para garantir o resultado", afirmou o atacante Nenê.