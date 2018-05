Jogadores russos saíram antes de partida contra Eslovênia

Jogando na capital russa, os russos venceram a partida por 2 a 1, mas perderam a vaga na Copa da África do Sul com a derrota para os eslovenos no jogo de volta por 1 a 0.

Segundo a televisão estatal russa, uma testemunha relatou ter visto jogadores da seleção do país em um café no centro de Moscou bebendo e fumando em um narguilé.

Um garçom do estabelecimento disse, indignado, que os jogadores se divertiram até as 4 horas. "Disse a eles que não voltaria a servir o narguilé. Passam a noite fumando e depois não conseguem correr", falou o garçom.

Os funcionários do hotel onde a seleção russa se hospedou também confirmaram que os jogadores passavam seu tempo livre "bebendo, fumando e acompanhados de garotas".

"Quando foram para a partida, deixaram um companheiro em seu quarto porque estava muito cansado", relatou um empregado do hotel.

Após a eliminação da Rússia, o técnico da seleção, o holandês Guus Hiddink, tem até o final do ano para decidir se renova seu contrato até a Eurocopa de 2012, disse o ministro de Esportes da Rússia, Vitaly Mutko.

Alguns veículos de imprensa russos e turcos afirmaram hoje que Hiddink já fechou um acordo verbal para ser o novo treinador da seleção da Turquia.