Jogadores saem insatisfeitos com empate no Peru

Os jogadores da seleção brasileira não se mostraram muito satisfeitos com o empate por 1 a 1 contra o Peru, neste domingo. "Claro que incomoda o fato de ainda não termos vencido fora de casa. O nosso objetivo era a vitória e nós falamos com o Dunga que queríamos muito vencer esse jogo, mas as coisas não saíram exatamente como queríamos", afirmou o lateral-esquerdo Gilberto. "Acho que o Brasil joga para ganhar onde for. Não encaro o empate fora de casa como um bom resultado, para a seleção brasileira, não é", disse Robinho, enfático. A opinião do atacante foi seguida pelo zagueiro Juan, que não gostou nada de ter saído de Lima com um empate e avisa: "Agora, vencer o Uruguai dentro de casa é nossa obrigação, principalmente porque os uruguaios são sempre grandes adversários."