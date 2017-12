Jogadores são acusados de assassinato Oito jogadores de uma equipe amadora da província oriental chinesa de Shandong foram formalmente acusados nos tribunais pela morte de um atleta rival, segundo informou hoje a imprensa estatal china. Os jogadores, integrantes de uma equipe chamada Diabos de Weifang, espancaram um rival do time Santos de Domingo, de Zibo em uma partida disputada em 23 de julho, válida por um torneio local, realizado na cidade de Zibo. A vítima, Liu Xiaolei, morreu cinco dias depois das agressões em conseqüência de graves feridas no pescoço. A agência Xinhua reconheceu hoje que nos últimos anos houve vários episódios de violência no futebol chinês, "infestado de escândalos".