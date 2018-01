Jogadores serão recebidos com festa na volta a Portugal Independente do resultado da partida contra a Alemanha, neste sábado, em Stuttgart, pela disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo, os jogadores e a comissão técnica da seleção de Portugal serão recebidos com muita festa pela população na volta ao país. Essa é a expectativa de todos para esse domingo, quando a equipe desembarcará em Lisboa, no início da tarde (horário local). A promessa dos dirigentes portugueses é que os membros da seleção sairão do Aeroporto Internacional de Lisboa em um carro aberto e se dirigirão até o Estádio da Luz, de propriedade do Benfica. Lá, haverá inúmeras homenagens e shows de artistas locais. Assim como na semifinal contra a França - quando o 1.º Ministro José Sócrates acompanhou do estádio, em Munique, a partida da seleção -, outro chefe político português verá um jogo da equipe comandada pelo brasileiro Luiz Felipe Scolari. O presidente Cavaco Silva viajou para Stuttgart e parabenizou os jogadores pela campanha na Copa. "Ser eliminado por causa de um pênalti é lastimável. Mas a campanha foi emocionante", afirmou.