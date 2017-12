Jogadores suecos se desentendem após fiasco da estréia O capitão da seleção da Suécia, Olof Mellberg, e o meia Fredrik Ljungberg, protagonizaram uma "forte disputa" no vestiário da equipe, no sábado, logo após o decepcionante empate sem gols contra Trinidad e Tobago, informa nesta segunda-feira a imprensa sueca. O conflito faz lembrar o Mundial de 2002, em que Ljungberg chegou às vias de fato com Mellberg, depois de uma forte entrada do zagueiro durante um treinamento - e os dois jogadores tiveram de ser separados à força. De acordo com o porta-voz da delegação, citado pela agência de notícias TT, "a disputa desta vez foi dura, mas breve". Segundo a imprensa local, tudo começou quando Ljungberg manifestou descontentamento com o futebol apresentado pela Suécia durante o jogo contra a equipe caribenha. Especificamente, o jogador do Arsenal se queixou dos passes longos da defesa sueca para o ataque e, em especial, de Mellberg. A segunda rodada do grupo B acontecerá nesta quinta, com Inglaterra x Trinidad e Tobago, em Nuremberg, e Suécia x Paraguai, em Berlim.